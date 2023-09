No quadro do projecto WACA, financiado pelo Banco Mundial a AFAP anuncia a prorrogação do prazo para apresentação de propostas para contratação de escritório jurídico para desenvolver acordos de transferência voluntária para famílias proprietárias de casas em áreas de risco.

Para saber tudo relacionado com a prorrogação do prazo, consulte o documento seguinte :