PAFAE – Sessões de esclarecimento sobre as subvenções a atividades geradoras de rendimento

O Projeto de Apoio às Fileiras Agrícolas de Exportação (PAFAE), implementado pelo Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF), em parceria com o Ministério de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pesca (MADRP), financiado pela União Europeia e cofinanciado pelo Camões, I.P. e pelo IMVF, informa que:



Vão decorrer duas Sessões de Esclarecimento sobre os procedimentos do Concurso de Atribuição de Subvenções a Atividades Geradoras de Rendimentos, no próximo dia 28 de setembro, entre as 9H-10H e entre as 15H-16H, no Centro Cultural Português, em São Tomé.

Para ter mais detalhes, consulte o documento na integra –