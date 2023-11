Procuramos uma pessoa altamente motivada, qualificada e experiente para executar uma série de tarefas de escritório, contabilidade e escrituração, apoiando as funções financeiras do escritório da BirdLife International em São Tomé e Príncipe, de modo a cumprir as suas políticas e procedimentos, bem como a conformidade com os doadores, em particular:

Para ter os detalhes clique no documento em PDF :