AFAP – Solicita fornecimento de equipamentos informáticos, electrónicos e mobiliários de escritório

A Agência Fiduciária e de Administração de Projectos(AFAP), no quadro do projecto STP Digital financiado pelo Banco Mundial, convida as empresas interessadas para apresentarem propostas para o fornecimento de equipamentos informáticos, electrónicos e mobiliários de escritório para a AGER, MIRNMA, INIC, ANPDP, INE e UIP.

Para ter todos os detalhes consulte o documento seguinte: