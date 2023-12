A Célula de Gestão das Subvenções (CGS), em nome do ministério da saúde, principal beneficiário do projecto do Fundo Global, anuncia que foi prorrogado para 15 de Janeiro de 2024, o concurso público para recrutamento de um(a) logístico(a), um(a) técnico(a) de seguimento e avaliação, e um(a) gestor(a) nacional de dados para subvenção GAVI.

Para ter os detalhes consulte o documento seguinte :