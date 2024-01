República Popular da China – Abertas candidaturas para Programa Juventude de Excelência da China 2024/2025

A Embaixada da República Popular da China em São Tomé e Príncipe tem o prazer de anunciar a abertura, a partir do dia que se emitiu esta nota a 15 de Abril de 2024, do período de inscrição para o Programa Juventude de Excelência da China 2024/2025, que faz parte da Bolsa de Estudo do Governo Chinês.

Para o ano letivo de 2024/2025, serão selecionados 200candidados de todo o mundo para este programa de mestrado, a fim de formar talentos na área de governação global com uma ampla perspectiva internacional, superiorqualidade abrangente, liderança excepcional e experiências multiculturais.

Para se candidatar, visite o endereço:https://www.campuschina.org/content/details3_790440.html

Para dúvidas, queiram contactar o Conselho de Bolsas de Estudo da China, via website www.campuschina.org.