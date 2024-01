No quadro do projecto de empoderamento das raparigas e educação de qualidade para todos, financiado pelo Banco Mundial, a AFAP anuncia a abertura de concurso público para contratação de um(a) engenheiro(a) civil sénior para fiscalização, supervisão e outras, em todas as actividades relacionadas às operações de obras e trabalhos de manutenção de todas as escolas e edifícios abrangidos pelo projecto.

Para ter os detalhes consulte o documento seguinte :