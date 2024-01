COMPRAN – Recrutamento de um(a) assistente de contabilidade

MINISTÉRIO DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAS

Projeto de Apoio à Comercialização, Produtividade Agrícola e Nutrição

(COMPRAN)

AVISO DE CONCURSO PARA RECRUTAMENTO DO PESSOAL/2024

O Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe beneficiou de um donativo do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA), para o financiamento do Projeto de Apoio à Comercialização, Produtividade Agrícola e Nutrição (COMPRAN), sob a tutela do Ministério de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas.

Assim, o Ministério de Agricultura Desenvolvimento Rurale Pescas, através do Projeto de Apoio à Comercialização, Produtividade Agrícola e Nutrição (COMPRAN), faz saber a todos os interessados, que se encontra aberto um concurso para o recrutamento de um(a)Assistente de Contabilidade para o Projeto COMPRAN;

Os termos de referência podem ser consultados nas horas normais de expedientes na vitrina do escritório do COMPRANsituadono Mercado de Penha, S. Tomé, no jornal digital Téla-Nón, na STP PRESS e ainda no Facebook do COMPRAN.

Para o efeito de candidatura, os candidatos devem juntar num envelope, os seguintes documentos:

– Carta de intenção em Português e em Francês, dirigida a Coordenadora do COMPRAN

– Curriculum vitae em português e francês;

– Cópias dos seus diplomas, certificados e outros documentos comprovativos da sua qualificação;

– Cópia do Bilhete de Identidade;

– Cópia da carta de condução;

– Comprovativo de experiência profissional;

– Outros documentos que o requerente queira fornecer

Mais se avisa que as propostas deverão ser entregues em envelope fechado e lacrado, dirigida a Coordenadora do COMPRAN, com a seguinte menção: “Assistente de Contabilidade para o Projeto COMPRAN;”en do Mercado de PenhaSão Tomédentro das horas normais de expediente, até às 15h00 do dia 08 do mês de fevereiro do corrente ano,

O COMPRAN reserva-se no direito de dar sem efeito este concurso, caso o número e a qualidade das candidaturas não satisfazeremos objetivos em vista.

O presente concurso é regido pelas diretrizes do recrutamento do pessoal dos Projetos financiados pelo FIDA

Data de publicação do anúncio: São Tomé 15 de janeiro de 2024.

