Embaixada do Brasil – Processo selectivo para contratação de auxiliares administrativos

A Embaixada do Brasil em São Tomé faz saber aos interessados que realizará processo seletivo para a contratação de 2 (dois) Auxiliares Administrativos, para desempenhar, em tempo integral, tarefasdenatureza administrativa na Embaixada do Brasil e no Instituto Guimarães Rosa São Tomé, consoante as normas dos Editais n.º 01/2024 e 02/2024. As inscrições serão realizadas até o dia 9 de fevereiro de 2024.

Para ter acesso às informações sobre as vagas de Auxiliares Administrativos, suas atribuições e os documentos necessários para a inscrição, consulte os editais disponíveis no sítio eletrônico da Embaixada do Brasil em São Tomé, em <https://www.gov.br/mre/pt-br/embaixada-sao-tome>.

A Comissão de Seleção

Veja o anúncio em formato word ;