COMPRAN – Concurso para a contratação de uma empresa de limpeza

AVISO DE CONCURSO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA

O Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe beneficiou de um donativo do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA), para o financiamento do Projeto de Apoio à Comercialização, Produtividade Agrícola e Nutrição (COMPRAN), sob a tutela do Ministério de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas.

Assim, o Ministério de Agricultura Desenvolvimento Rurale Pescas, através do Projeto de Apoio à Comercialização, Produtividade Agrícola e Nutrição (COMPRAN), faz saber a todos os interessados, que se encontra aberto um concurso para a contratação de uma empresa de limpeza;

Os termos de referência podem ser consultados nas horas normais de expedientes na vitrina do escritório do COMPRANsituadono Mercado de Penha, S. Tomé, no jornal digital Téla-Nón, no Facebook do COMPRAN.

Para o efeito de candidatura, as empresas que prestam serviços na supracitada área são convidadas a apresentarem as suas propostas técnicas (com menção “OFERTA TÉCNCIA”) e a proposta financeira com a menção “OFERTA FINANCEIRA”) em STD, e, devem ser enviadas em envelopes separados, estando ambos os envelopes contidos num terceiro envelope exterior fechado.

Mais se avisa que as propostasdeverão ser entregues em envelope fechado e lacrado, dirigida a Coordenadora do COMPRAN, com a seguinte menção: “contratação de uma empresa de limpeza para o Projeto COMPRAN;”no Mercado de PenhaSão Tomé,dentro das horas normais de expediente, até às 15h00 do dia 15 do mês de março do corrente ano.

O COMPRAN reserva-se no direito de dar sem efeito este concurso, caso o número e a qualidade das candidaturas não satisfazeremos objetivos em vista.

O presente concurso é regido pelas diretrizes (SMC) Seleção ao Menor Custo dos Projetos financiados pelo FIDA

Data de publicação do anúncio: São Tomé 31 de janeiro de 2024.

Veja o anúncio e o TDR em formato word –