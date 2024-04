OIT – Recrutamento de consultor(a) nacional para elaborar um roteiro que oriente a transição das actividades informais para a formalidade

As candidatiras devem ser apresentadas até 23 de abril.

O Escritório Internacional do Trabalho (OIT), em colaboração com o Ministério do Trabalho e

Assuntos Sociais de São Tomé e Príncipe, lança um anúncio para manifestação de interesse no

recrutamento de um(a) consultor(a) Nacional qualificado(a) para elaborar um Roteiro que

oriente a transição das atividades informais para a formalidade no setor de transporte urbano

em São Tomé e Príncipe, com ênfase especial nas empresas de táxis, moto táxis e micro-ônibus.

Para ter os detalhes consulte os dois documentos em baixo :