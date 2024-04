No qoadro do projecto de desenvolvimento do sector de transportes e protecção costeira, financiado pelo Banco Mundial, a AFAP convida as empresas elegíveis a apresentarem propostas para realização de obras de construção da ponte sobre o rio Lembá, e da ponte sobre o Rio Brigoma, ambas localizadas no distrito de Lembá.

Para ter todos os detalhes deve consultar o anúncio na íntegra :

solicita propostas