Ministério da Agricultura – Recrutamento de um(a) coordenador(a) para o projecto COMPRAN

O Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, faz saber que, havendo necessidade de preenchimento do Posto de Coordenação do projeto de Apoio à Comercialização, Produtividade Agrícola e Nutrição (COMPRAN), está em curso os procedimentos para o recrutamento de um(a) Coordenador(a) do referido Projeto, que terá a incumbência de dirigir, coordenar e gerir todas as ações previstas no quadro da execução do empreendimento segundo as regras de gestão baseadas nos resultados.

Para ter todos os detalhes consulte o documento seguinte :