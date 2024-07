BirdLife – Consultoria para realizar o estudo da fileira da baunilha e da pimenta selvagem

A BirdLife, em colaboração com o projeto COMPRAN do FIDA, visa promover meios de subsistência sustentáveis para as comunidades florestais, restaurando e regenerando os ecossistemas florestais, protegendo os habitats ameaçados da vida selvagem e estabelecendo parcerias a longo prazo com as partes interessadas do sector privado para implementar cadeias de valor para produtos não lenhosos, como a baunilha e a pimenta selvagem.

Para ter mais detalhes consulte o documento seguinte :