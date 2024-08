O Escritório Internacional do Trabalho (OIT), em colaboração com o Ministério do Trabalho e Solidariedade, lança um anúncio para o recrutamento de um consultor para realizar uma análise comparativa da fiscalidade entre atividades comparáveis do sector informal e desenvolver recomendações para um sistema fiscal adaptado para o Sector de Transporte.

Para ter os detalhes consulte o anúncio e o respectivo TDR :