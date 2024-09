No quadro do projecto de melhoria da integração da biodiversidade nos sectores agroflorestal e das

pescas em São Tomé e Príncipe” financiado pelo fundo GEF-IFAD, a BirdLife em São Tomé e Príncipe anuncia a prorrogação da data para apresentação de propostas para a ” Implementação de um projeto-piloto de luta biológica com artrópodes endémicos nas agroecossistemas de São Tomé e Príncipe”.

Para ter os detalhes consulte o TDR :