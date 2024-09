No quadro do projecto de Acesso à Electricidade Limpa e Resiliente, financiado pelo Banco Mundial a AFAP anuncia concurso para contratação de um engenheiro para elaboração do estudo de licitação e supervisão para reabilitação e ampliação da rede de média e baixa tensão, a modernização do centro DIPATCH e sistema de controle e armazenamento de energia de bateria solutian(BESS).

Para ter os detalhes consulte o documento seguinte :