O objetivo desta Consultoria é elaborar um Regulamento Interno para organização e funcionamento do

Comité de Gestão das Reservas Especiais Piloto (Jalé, Praias do Sul e Ilhéu das Rolas), com base nas

diretrizes estabelecidas pelos planos de gestão/maneio, zonamento, diplomas legais vigentes e nas

principais regras relativas ao acesso, à utilização dos recursos naturais e ao uso do território.

Para ter os detalhes consulte o documento seguinte :