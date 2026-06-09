Xi Jinping declara que o compromisso firme do partido e do governo chinês com a amizade tradicional China-RPDC não mudará

Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista Chinês e presidente da China, disse na segunda-feira que a posição firme do partido e do governo chineses que valoriza fortemente a amizade tradicional entre a China e a RPDC não mudaria.

Fez estas observações nas suas reuniões com Kim Jong Un, secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia e presidente do Departamento de Estado da República Popular Democrática da Coreia (RPDC).

Independentemente da evolução da situação internacional, o firme compromisso do partido e do governo chinês de salvaguardar os interesses partilhados dos dois países e preservar um ambiente estratégico favorável não mudará, declarou Xi.

Ambas as partes deveriam manter como orientação os intercâmbios de alto nível e consolidar as bases da confiança política mútua, acrescentou.

(Fonte e Foto: Xinhua)