VI Jogos desportivos : Organização Escola Portuguesa

É já no próximo sábado, dia 13 de junho de 2026 pelas 9h00 no Estádio Nacional, que se irá realizar o encontro final dos VI Jogos Desportivos, organizados pela Escola Portuguesa – CELP. Ao longo do encontro haverá provas de atletismo e cerimónias de entrega dos prémios aos 3 primeiros classificados de cada competição realizada ao longo do ano letivo.

Escolas envolvidas: – Escola de San Fenícia – Alunos premiados + alunos do encontro de Atletismo – Escola Básica da Trindade – Alunos premiados + Alunos do encontro de Atletismo – Escola Maria Manuela Margarido – Alunos Premiados + Alunos do encontro de Atletismo – Escola de Desejada – Alunos Premiados + Alunos do Encontro de Atletismo – Escola de Sum Mé Xinó – Alunos do Encontro de Atletismo.

Neste evento a Escola entregará também o cheque prémio ao melhor aluno da

escola do 9º e 12º ano, no ano letivo 2024/2025.

FONTE : Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe