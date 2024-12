Centro de Arbitragem – Concurso de selecção de secretário permanente

Termos de Referência para o Concurso de Selecção de Secretário Permanente

1. Introdução

O Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços de São Tomé e Príncipe (CA-CCIAS) procura recrutar um(a) Secretário(a) Permanente qualificado(a) para apoiar a gestão administrativa do Centro e fornecer suporte logístico ao Tribunal Arbitral, garantindo a eficiência e a confidencialidade dos processos conduzidos.

Nos termos dos Estatutos do CA-CCIAS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 26/2020, de 14 de Dezembro, o Secretariado Permanente integra a Direcção Executiva, a qual é chefiada pelo Director Executivo. No exercício das suas funções o Secretariado Permanente encontra-se na dependência do Director Executivo.

2. Objectivo do Cargo

O Secretário Permanente será responsável por:

Apoiar a gestão do Centro na implementação das actividades e objectivos estratégicos;

Garantir o suporte logístico necessário ao funcionamento do Tribunal Arbitral;

Realizar notificações processuais e assegurar o arquivamento adequado e organizado dos processos.

3. Responsabilidades Específicas

Apoiar o Directora Executiva em actividades administrativas e organizacionais;

Garantir o suporte logístico às sessões de arbitragem, incluindo a preparação de salas e documentação necessária;

Efectuar notificações, convocatórias e comunicações aos intervenientes nos processos arbitrais;

Manter um arquivo organizado e confidencial de todos os processos arbitrais, seguindo as normas do Centro;

Apoiar na elaboração de relatórios e actas das reuniões do Centro;

Assegurar o cumprimento dos prazos processuais;

Prestar informações gerais sobre o funcionamento do Centro aos utentes, respeitando os princípios de confidencialidade;

Executar outras tarefas administrativas atribuídas pela Directora Executiva.

4. Perfil do Candidato

Os candidatos devem cumprir os seguintes requisitos:

Formação Académica:

Licenciatura em Direito ou áreas relacionadas;

Alternativamente, experiência comprovada em funções de secretariado e gestão administrativa.

Competências Técnicas:

Conhecimento em processos arbitrais, mediação e conciliação será uma vantagem;

Domínio de ferramentas de informática (Word, Excel, PowerPoint e software de gestão documental);

Habilidade em redação de documentos oficiais e relatórios;

Conhecimentos de língua inglesa ou francesa serão uma vantagem.

Competências Pessoais:

Alto sentido de organização, responsabilidade e discrição;

Excelente capacidade de comunicação oral e escrita;

Proactividade e capacidade de trabalhar sob pressão.

5. Submissão de Candidaturas

Com a sua candidatura, os candidatos interessados devem submeter os seguintes documentos:

Carta de motivação;

Curriculum Vitae detalhado;

Cópias de certificados de formação;

Cópias autenticadas dos documentos de identificação válidos (BI e NIF).

6. Prazo para Submissão

As candidaturas devem ser enviadas até ao dia 18 de Dezembro, por e-mail para geral@caccias-st.com ou entregues presencialmente na sede do Centro de Arbitragem, sita na Avenida da Independência (ao lado do Supremo Tribunal de Justiça).

7. Processo de Selecção

O processo de selecção será composto por:

Avaliação documental;

Entrevista;

Teste prático de competências.

8. Disposições Finais

O CA-CCIAS reserva-se o direito de não seleccionar nenhum candidato caso os requisitos do cargo não sejam satisfeitos.