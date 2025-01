No quadro do projecto WACA + financiado pelo Banco Mundial a AFAP anuncia concurso para contratação de uma empresa para realização de Estudo de detalhe, Identificação e Análise de Áreas de Intervenção para Recuperação do Marco do Equador e o seu respectivo estudo do Impacto Ambiental e Social e respectivos PGAD com todos os planos adjacentes.

Pormenores no documento seguinte :