No quadro do segundo projecto de transporte e protecção costeira, a AFAP anuncia concurso para contratação de serviço de consultoria individual- engenheiro rodoviário, para apoiar o instituto nacional de estradas em assuntos de compensações reclamados pelo consórcio ACA Angolaca no âmbito do contrato de reabilitação de ENISI.

