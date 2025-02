Os resultados finais das avaliações, referentes à contratação de um(a) Especialista em Sistemas de Produção Agricola, e um(a) Especialista em Agronegócios e um(a) Responsável em Licitação Pública já se encontram afixados no escritório do referido projeto, situado no antigo mercado de Penha.

Em anexo os quadros de avaliações:

