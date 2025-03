Concurso para contratação de um (a) Formador(a) para ministrar formação sobre as Leis Ambientais em vigor na República Democrática de São Tomé e Príncipe, destinada aos membros do Comité de Gestão das Reservas Especiais piloto em São Tomé (Jalé, Ilhéu das Rolas e Praias do Sul) e os membros do Grupo de Trabalho Nacional (GTN) composto por técnicos de instituições estatais chave.

Para ter os detalhes consulte o documento seguinte :