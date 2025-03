No quadro do projecto de acesso a energia limpa e resiliente, financiado pelo Banco Mundial, a AFAP anuncia concurso para contratação de serviço para preparação do terreno e instalação de Infraestrutura comum para o Parque Solar da Água Casada e Reabilitação da Estação de Comutação 5 (PC5)”.

Para ter os detalhes consulte o documento seguinte :