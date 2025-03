PNUD – Recrutamento de uma empresa de Auditoria

A Representação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em São

Tomé e Príncipe, leva ao conhecimento dos interessados que se encontra aberto o concurso para

recrutamento de uma empresa de Auditoria no âmbito do estabelecimento de um CSM

(Contratual Services Companies).

As candidaturas devem ser submetidas na plataforma Quantum até o dia 20 de Março de 2025 no link abaixo:

https://procurement-notices.undp.org/view_negotiation.cfm?nego_id=31179

Para ter os detalhes consulte o documento seguinte :