No âmbito do programa de preparação, resposta e resiliência a emergências de saúde utilizando a abordagem pragmática multifásica, a AFAP anuncia concurso para contratação de 1 consultor para elaborar 3 projectos executivos, nomeadamente centro de saúde no distrito de Lobata, o edifício para a central de materiais e esterilização para controlo de infecções, e a expansão do laboratório nacional de referência.

Para ter os detalhes consulte o documento seguinte :