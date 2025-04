PAFAE / Está aberto o concurso para entrega de sementes de coco do Gana

*AVISO*

QUER RECEBER SEMENTES DE COCO DO GANA?

CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

O Projeto de Apoio às Fileiras Agrícolas de Exportação (PAFAE), implementado pelo Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF), em parceria com o Ministério de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, financiado pela União Europeia e cofinanciado pelo Camões, I.P. e pelo IMVF, informa que:

Está aberto o concurso para entrega de sementes de coco do Gana, a nível de São Tomé. Esta iniciativa enquadra-se no esforço do PAFAE de reforçar as fileiras de coco para óleo e para água.

Estarão disponíveis 8.300 sementes, incluindo variedades destinadas à produção de óleo e de água, que serão distribuídas aos requerentes selecionados mediante a assinatura de um Termo de Compromisso.

As informações e os formulários de candidatura encontram-se disponíveis online e na sede do PAFAE, no Ministério da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural e nas Câmaras Distritais.

O prazo para submissão da candidatura termina no dia 9 de maio de 2025 até às 16h00.

Impressos para concorrer …