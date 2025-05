Ministério das Infraestruturas e Recursos Naturais, contratação de um coordenador/a para o projecto nacional Africa Minigrids

O Ministério das Infraestruturas e Recursos Naturais, através da Direcção Geral dos Recursos Naturais e Energia, pretende contratar um Coordenador/a para o Projecto Nacional Africa Minigrids, cujo concorrente deve ter um Diploma universitário (licenciatura, mestrado) numa área relacionada com administração e gestão, ciências políticas, administração pública, engenharia, ciências sociais, economia ou ciências ambientais e possuir as seguintes experiências:

Mínimo sete anos de experiência bem-sucedida em gestão, bem no âmbito privado (empresas ou Organizações da Sociedade Civil), e ou bem no âmbito público com projetos de desenvolvimento.

Experiência de trabalho de pelo menos cinco anos em gestão ou coordenação de projetos de energias renováveis.

Experiência no engajamento com partes interessadas no processo de desenvolvimento, tais como entidades do sector público, doadores, empresas e instituições do sector privado, ONGs, comunidades, etc.

A experiência de trabalho com a ONU ou com outras organizações de cooperação internacional será uma mais-valia;

Experiência em gestão de projectos financiados pelo GEF será uma mais-valia;

Experiência na administração pública em São Tomé e Príncipe é uma vantagem.

Experiência de trabalho internacional ou com entidades internacionais constitui mais-valia

Apresentação de candidaturas

Os(as) candidatos(as) devem apresentar o seu CV no formato P11 da ONU ou CV Europass, incluindo 3 contactos para verificação de referências profissionais e carta de motivação explicando porque o(a) candidato(a) é bem posicionado(a) para o posto, na Direcção Geral dos Recursos Naturais e Energia (DGRNE) situada na Avenida Marginal 12 de Julho no edifício do INAE, telefone nº00239 2242106/2242101, até 15h30 do dia 30/Maio de 2025 (6ª feira). Os Termos de Referências do concurso estão disponíveis na DGRNE dentro das horas normais de expedientes.

N/B: Só os candidatos pré-seleccionados serão contactados para entrevistas.

Direcção Geral dos Recursos Naturais e Energia em São Tomé, 30 de Maio de 2025.

O Director Geral,

Msc. Engº. José Bastos do Sacramento

