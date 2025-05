No quadro do projecto de acesso a energia limpa e resiliente, financiado pelo Banco Mundial, a AFAP solicita serviço de consultoria para a preparação do local do projeto para o desenvolvimento de um parque solar em São Tomé e Príncipe, incluindo a preparação das especificações técnicas dos documentos de concurso para a aquisição de obras de construção civil e serviços para a preparação e fiscalização do local.

Detalhes no documento seguinte :