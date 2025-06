PNUD – Recrutamento de uma empresa para fornecimento-instalação de equipamentos de Ar Condicionados e Ventoinhas para as unidades de saúde em STP

Anúncio de Concurso Público

A Representação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em São Tomé e Príncipe, no âmbito do Projeto Solarização e Sistema de Refrigeração do Sistema de Saúde, leva ao conhecimento dos interessados que se encontra aberto o concurso para recrutamento de uma empresa para fornecimento, instalação de equipamentos de Ar Condicionados e Ventoinhas para as unidades de saúde em São Tome e Príncipe.

As propostas devem ser submetidas na plataforma Quantum até o dia 14 de junho de 2025. Para mais informações, os interessados deverão consultar o link:

https://procurement-notices.undp.org/view_negotiation.cfm?nego_id=34130

Constitui responsabilidade do fornecedor assegurar que a sua proposta seja submetida na plataforma antes ou no prazo estipulado. As propostas recebidas fora do prazo acima indicado, independente das razões, não serão consideradas para avaliação.

Deve assegurar igualmente que a proposta esteja assinada e no formato PDF, além de não conter vírus ou arquivos corrompidos. São Tomé, 02 de junho de 2025.

Antónia Daio

Assistente Representante Residente para Operações

