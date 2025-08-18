Anúncios COMPRAN – Contratação de um consultor individual para realizar estudo, projecto arquitectónico e de engenharia para a construção da sede da CEPIBA By Téla Nón Posted on 18 de Agosto de 2025 Anuncio de manifestaçao de interesse (1)Descarregar Related Items:destaque Recommended for you HBD – Auditor Interno – Vaga de emprego PNUD – Recrutamento de um (a) Consultor (a) Nacional Especialista em Finanças Ambientais Nota Jurídica FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ