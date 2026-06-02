Anúncios PNUD solicita propostas para desenvolver uma aplicação móvel nativa para Android centrada na gamificação da educação cívica e da informação pública By Téla Nón Posted on 2 de Junho de 2026 EOI_Android_App_Developer_UNDP_STP_2026 pt-PT (1)Descarregar Related Items:destaque Recommended for you Cerveja, Rancores & Cunhas Falhadas Paz interna e desapego externo HBD Príncipe : Procuramos um(a) Coordenador(a) de Desenvolvimento Agroindustrial FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ