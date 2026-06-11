Anúncios AFAP – Contratação de uma empresa para fiscalizar as obras de construção de infraestruturas da adaptação às mudanças climáticas na comunidade de Chimalô – Príncipe By Téla Nón Posted on 11 de Junho de 2026 ref nº 76_C_COMP2_WACA+_2026Descarregar Related Items:destaque Recommended for you Investimento privado angolano dá sinais de retorno a STP desta vez revestido com betão de cimento Os Camarões projectam ligação marítima para integrar STP no comércio com África AFAP – Contratação de uma empresa para fiscalizar as obras de construção de infraestruturas da adaptação às mudanças climáticas na comunidade costeira de Ribeira Afonso FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ