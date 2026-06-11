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AFAP – Contratação de uma empresa para fiscalizar as obras de construção de infraestruturas da adaptação às mudanças climáticas na comunidade costeira de Ribeira Afonso

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