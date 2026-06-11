Anúncios AFAP – Contratação de uma empresa para fiscalizar as obras de construção de infraestruturas da adaptação às mudanças climáticas na comunidade costeira de Ribeira Afonso By Téla Nón Posted on 11 de Junho de 2026 ref nº 75_C_COMP2_WACA+_2026Descarregar Related Items: FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ