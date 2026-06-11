“Retratos do Brasil interior” no Cine Brasil

Após a exibição de “Oeste Outra Vez”, que abriu a programação de junho com um olhar intenso sobre o sertão brasileiro, o Cine Brasil dá continuidade à mostra “Retratos do Brasil interior”, dedicada a histórias que atravessam estradas, memórias e vidas brasileiras.

Na próxima sessão, será exibido o filme “Narradores de Javé”, dirigido por Eliane Caffé, uma obra marcante do cinema brasileiro contemporâneo que mistura humor, crítica social e memória coletiva para contar a história de um pequeno povoado ameaçado de desaparecer.

Curiosidade:

Lançado em 2003, “Narradores de Javé” tornou-se uma das produções brasileiras mais reconhecidas internacionalmente, destacando-se pela valorização da oralidade e das narrativas populares do interior do Brasil.

Sinopse

Quando o vilarejo de Javé descobre que será submerso pela construção de uma barragem, os moradores decidem reunir histórias e lembranças da comunidade na tentativa de transformar o local em patrimônio histórico. Para isso, recorrem a Antônio Biá, antigo morador e único capaz de registrar por escrito as narrativas do povoado. Entre versões exageradas, memórias afetivas e disputas de protagonismo, o filme constrói um retrato sensível e bem-humorado das tradições, da identidade e da força da memória popular brasileira.

Cine Brasil

Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé

Entrada: Gratuita

Data: 12 de junho

Horário: 18h

Duração: 1h40

Venha prestigiar mais uma importante produção do cinema brasileiro.