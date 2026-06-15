Anúncios AFAP – Contratação de uma empresa para fiscalizar as obras de construção de casa, escolas e respetivo muro de vedação na zona de expansão segura na comunidade de Iô Grande By Téla Nón Posted on 15 de Junho de 2026 Manifestação de interesse n73Descarregar Related Items:destaque Recommended for you Entre 10 crianças 6 foram vítimas de violência 5 milhões de dólares para combater as inundações que anualmente afectam 18 mil pessoas FNUAP – Prorrogação do prazo para a contratação de um consultor(a) nacional para apoiar na implementação do 8.º Programa País FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ