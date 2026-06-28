Maratona de São Tomé e Príncipe consagra novos campeões

Vítor Mazanga, no setor masculino, e Elisa Sousa, no feminino, sagraram-se vencedores da 6.ª edição da Maratona de São Tomé e Príncipe.

O percurso de 42 quilómetros, entre Angolares no sul da ilha e a capital, foi concluído por Vítor Mazanga em 3 horas, 6 minutos e 46 segundos, garantindo-lhe a sua primeira vitória na prova.

Com dificuldades musculares, Anilay da Mata terminou na segunda posição, a seis minutos do vencedor. O terceiro lugar coube ao veterano Kinderley Batista, treinador dos dois primeiros classificados na equipa de Terras Altas de Monte Café.

No setor feminino, a vitória foi conquistada por Elisa Sousa, que enfrentou pela primeira vez a distância dos 42 quilómetros, concluindo em 5 horas, 3 minutos e 1 segundo.

A competição contou com perto de duas dezenas de atletas estrangeiros e manteve-se sob a organização conjunta da Fundação Filhos de São Tomé e Príncipe e da Federação Santomense de Atletismo, com o apoio de parceiros.

Nesta edição, os três primeiros classificados receberam prémios monetários de 9 mil, 6 mil e 3 mil dobras, respetivamente.

José Bouças