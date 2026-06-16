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AFAP – Contratação de um Gabinete para Obras de Reabilitação (Piso 1) e Construção, (Piso 1) do Edifício Central do Isolamento“

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