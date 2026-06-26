Anúncios AFAP – Prorrogação da data para fornecimento de servidores para o Data Center e recuperação de desastre para o sistema de identidade digital By Téla Nón Posted on 26 de Junho de 2026 Aviso de Prorrogacao_43GDescarregar Related Items:destaque Recommended for you Cabo Verde segue para frente no mundial de futebol Campanha fora de prazo: CEN ameaça sanções, Nito Abreu reage Crise evolutiva na ADI : Partido recorre ao Tribunal Constitucional FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ