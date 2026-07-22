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UNICEF – Contratação de uma entidade especializada para o diagnóstico, capacitação e assistência técnica às escolas secundárias no âmbito da transformação digital da educação.

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O Escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, em São Tomé e Príncipe, vem pela presente informar que esta aberto o concurso público para a  Contratação de uma Entidade Especializada para o Diagnóstico, Capacitação e Assistência Técnica às Escolas Secundárias de São Tomé e Príncipe no âmbito da Transformação Digital da Educação.

As propostas técnicas e financeiras devem ser submetidas em separados para o email:

STP-Procurement@unicef.org até o dia 06 de Agosto de 2026, com a menção_RFP03/26_Entidade Especializada.

Para mais informações, os interessados deverão consultar o Termos de Referência atraves do link:  https://www.ungm.org/Public/Notice/308257

Poderá enviar questões ou pedidos de esclarecimentos para o email: anmoreira@unicef.org

Constitui responsabilidade do fornecedor assegurar que a sua proposta seja submetida por email antes ou no prazo estipulado. As propostas recebidas fora do prazo acima indicado, independente das razões, não serão consideradas para a avaliação. As propostas devem estar assinadas e no formato PDF, além de não conter vírus ou arquivos corrompidos.

Veja o TDR :

ToR_ Contratação de uma Entidade Especializada para Assistência TécnicaDescarregar
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