Anúncios AFAP – Workshop sobre consulta preliminar ao mercado – Reabilitação resiliente da estrada nacional 1S2 (GUADALUPE – NEVES) By Téla Nón Posted on 4 de Novembro de 2026 Related Items:destaque Recommended for you OMS reforça compromisso com São Tomé e Príncipe no combate às doenças e na prevenção de emergências sanitárias Médica vence concurso “Empreende mais 2026” com projecto de diagnóstico cardíaco e as mulheres entram na apicultura As obras do novo hospital começam no início de 2027 garante a Unidade de Implementação do Projecto FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ