Em nome do Secretário Geral da UCCLA, Dr. Vitor Ramalho e no meu, venho agradecer o apoio que o seu jornal vem dando à divulgação do Prémio Literário UCCLA “Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa”, no âmbito da parceria com a Editora A Bela e o Monstro e o Movimento 2014. A UCCLA é uma União de mais de 40 cidades associadas e localizadas nos cinco continentes.

Como sabe, este Prémio tem como objetivo estimular a produção literária em Língua Portuguesa, de um/a escritor/a, que não tenha ainda obra publicada, nos domínios da prosa de ficção (romance, novela e conto) e da poesia.

Estamos entrando no último mês de candidaturas, pelo que venho, mais uma vez, solicitar a V. Exª. a divulgação do Prémio, recordando o prazo de entrega das candidaturas, que termina às 24:00h do dia 31/01/2018 . O Regulamento está disponível em http://www.uccla.pt/premio-literario-uccla

O vencedor da 3ª edição (2017/2018) será anunciado no dia 5 de Maio de 2018, dia da Língua Portuguesa da CPLP. ​Será convidado a participar no Encontro de Escritores de Língua Portuguesa (EELP), promovido anualmente pela UCCLA, designadamente na edição realizada imediatamente após a data de entrega do Prémio, com oferta de todas as despesas relacionadas com a sua deslocação e alojamento durante o mencionado evento. A Obra premiada será ainda objeto de edição e publicação pelas entidades promotoras. Para além da Obra premiada, o Júri poderá conceder uma ou duas Menções Honrosas, se se justificar, as quais serão objeto de edição e publicação.

A constituição do Júri da 3ª edição é a seguinte: António Carlos Secchin (Brasil), Germano de Almeida (Cabo Verde), Inocência Mata (São Tomé e Príncipe), Isabel Pires de Lima (Portugal), José Luís Mendonça (Angola), José Pires Laranjeira (Portugal), um representante da Biblioteca Nacional do Brasil, João Pinto de Sousa (Editor em representação da Bela e o Monstro), Rui Lourido (Coordenador Cultural, em representação da UCCLA).

O vencedor da segunda edição(2016/2017) foi o brasileiro Thiago Braga, com a obra Diário de Cão. Em anexo fotos do mesmo, durante o lançamento do Livro e sua apresentação em Cabo Verde, em outubro de 2017. ​ Segue também o relatório do Júri sobre as obras premiadas (Vencedor e Menção Honrosa) da segunda edição.

Consulte os documentos abaixo :

Informação_Júri do Prémio Lit2016_17

Regulamento do concurso (1)

Com os melhores cumprimentos,

Rui Lourido

Coordenador Cultural da UCCLA