Fitxicêlu de São Lima destacado na Revista “África Studia”

Fitxicêlu, é o título de um documentário que a Jornalista São de Deus Lima e o realizador Gerson Soares, produziram nos finais do ano 2016. Foi rejeitado pelo júri do Conselho Superior de Imprensa no âmbito do concurso para o Prémio de Jornalismo de Investigação do ano 2016, mas granjeou reconhecimento tanto a nível nacional como internacional.

O documentário que trouxe a ribalta, as crenças, estigmas e o ostracismo a que os idosos são votados em São Tomé e Príncipe, normalmente acusados de serem feiticeiros(Fitxicêlu), mereceu destaque na última edição da Revista “África Studia”.

O leitor pode rever o documentário e também conferir a Resenha Fitxicêlu que foi destacada na revista “África Studia”

