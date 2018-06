Lançamento da obra vencedora do Prémio Literário UCCLA

Vai decorrer no dia 13 de junho, pelas 18 horas, no auditório da APEL da Feira do Livro de Lisboa (Parque Eduardo VII), o lançamento da obra vencedora da 3.ª edição do Prémio Literário UCCLA – Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa – atribuída ao livro “Equilíbrio Distante” da autoria de Óscar Ruben Lopez Maldonado.

Neste evento estarão presentes o Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, o editor da Bela e o Monstro, João Pinto de Sousa, o representante do Movimento 2014, José Ribeiro e Castro, o consultor do prémio, o poeta António Carlos Cortez, e o coordenador cultural da UCCLA, Rui Lourido.

O Prémio Literário UCCLA é uma iniciativa conjunta da UCCLA e Editora A Bela e o Monstro, que conta com o apoio do Movimento 2014 e Câmara Municipal de Lisboa, e tem como objetivo estimular a produção de obras literárias, nos domínios da prosa de ficção (romance, novela e conto) e da poesia, em língua portuguesa, por novos escritores.