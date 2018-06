O Centro Cultural Português convida para a apresentação do livro “Mulheres de São Tomé e Príncipe”, de Ana Cristina Pereira e inauguração de Exposição de Fotografias de Dário Pequeno Paraíso.

Esta é uma publicação editada no âmbito do projeto “Direitos das Mulheres em São Tomé e Príncipe: Conhecer, Capacitar e Sensibilizar”, implementado pela ONGD ACEP, em parceria com a FONG -STP – Federação das Organizações Não-Governamentais de São Tomé e Príncipe, a Associação São-Tomense de Mulheres Juristas e a Plataforma para os Direitos Humanos e Equidade de Género, com o cofinanciamento do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua e da União Europeia.