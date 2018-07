Mesa Redonda ” Memórias coloniais: o que fica dos passados difíceis” com Conceiçao Lima, Fernanda Pontífice, Inês Nascimento Rodrigues e Miguel Cardina , e lançamento dos Livros ” As Voltas do passado : As Guerras coloniais e as lutas de Libertação” de Miguel Cardina e Bruno sena Martins e a “Espectros de Batepá. Memórias e narrativas do «Massacre de 1953» em São Tomé e Príncipe” de Inês Nascimento Rodrigues, a ter lugar na quarta feira dia 4 de Julho a partir das 16:00 Horas na CACAU.