Exposição “José Saramago 20  Anos Prémio Nobel” no CCP

O Embaixador de Portugal

Luís Gaspar da Silva

tem a honra de convidar V. Exa. para a abertura da Exposição “José Saramago 20 Anos Prémio Nobel”, alusiva à celebração da entrega deste galardão, seguida de uma Palestra com a participação do Escritor Português Rui Zink, que terá lugar no Centro Cultural Português, no dia 10 de dezembro de 2018, às 17:30h.

No âmbito desta celebração será ainda exibido, no dia 11 de dezembro de 2018, às 18:30h , no Centro Cultural Português, o filme “José e Pilar”, do realizador Miguel Gonçalves Mendes.