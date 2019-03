Casamento perfeito na 25ª…Café com Letras

O Centro Cultural Brasil São Tomé e Príncipe, CCB-STP, assinalou com o “casamento perfeito”, na pretérita quarta-feira, o número redondo do evento Café com Letras, 25ª edição, com a apresentação da primeira obra santomense e a celebração do 11º ano de inauguração do Centro Cultural.

1ª,2ª,3ª…. e 25ª edição, finalmente chegou o dia aguardado por inúmeros adeptos do Café com Letras, com apresentação da primeira obra de um escritor santomense no evento, que teve a sua criação em 2015, com o objectivo de divulgar o acervo literário brasileiro e de incentivar o hábito da leitura, frisou a directora do Centro, Leila Quaresma.

“O Café com Letras é um evento literário, realizado desde 2015, com o objectivo de divulgar obras da literatura brasileira, como também da língua portuguesa em geral, além de incentivar o hábito da leitura por meio de partilha de experiências e impressões sobre os livros escolhidos pelos palestrantes convidados pelo CCB-STP”.

O pioneiro na lista dos escritores santomense foi o Orlando Piedade, com o romance “Os meninos judeus desterrados – de Portugal para São Tomé e Príncipe por ordem D`el – Rei Don João II em 1493”, que foi apresentado pela jovem Dalila das Neves, que compartilhou com o público a sua experiência sobre a obra, que foi lançada em 2014 e agraciada, em 2015, com o Prémio Literário Francisco José Tenreiro.

No final, emocionada, Leila Quaresma não escondeu a sua dupla satisfação, agradecendo a todos pela participação e presença no evento que já conquistou o seu espaço na agenda cultural do Centro Cultural Brasil São Tomé e Príncipe.

O evento que regressa no próximo mês de Abril, com mais novidades, contou a presença especial do diplomata brasileiro, Vilmar Coutinho Júnior.

Gil Vaz